La Magie de Noël au Grand Hôtel Dieu

100% féerique



Du samedi 30 novembre au dimanche 19 janvier, le somptueux monument se pare de féeries pour la fin d'année 2019 !

Vous retrouverez le sapin gigantesque ! Au total, onze mètres de décorations de Noël... plutôt incroyable non? !

Cette année, il est accompagné d’une forêt de plus de 100 sapins lumineux.

Les cours sont exceptionnellement mises en lumière dès la fin de journée. Pour les plus petits, des jeux seront mis à leur disposition !

Faites un souhait ! Un arbre à voeux vous attend dans la cour du Cloître.

Pour vous aider à attendre le 25 décembre, toutes les enseignes du Grand Hôtel-Dieu vous ont préparé une surprise par jour.

Au programme

-Animations

-Savoir-faire

- Offres

-Pop-Up Stores

-Vitrines Igloos



Et beaucoup d'autres surprises ...