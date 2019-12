OL féminin-Metz : les Lyonnaises distancent le PSG dans la course au titre (6-0)

Les Lyonnaises n’ont pas proposé leur meilleur football ce dimanche après-midi contre le FC Metz. Et pourtant le résultat est sans appel : 6-0. L’OL conforte ainsi sa place de leader et distance le PSG tenu en échec ce samedi contre Montpellier (1-1).



En première période, les Lyonnaises n’ont pas déroulé leur plus grand football, du moins pendant le premier quart d’heure. Très maladroites dans la dernière passe ou le dernier geste, les Fenottes n’étaient pas non plus aidées par le vent dans le dos. Amel Majri déclenchait tout de même une première frappe, qui terminait sa course sur la barre. Ada Hegerberg était présente pour la récupérer de la tête, mais la gardienne Messine Justine Lerond l’arrêtait.

Mais cette frappe était sûrement l’élément déclencheur du rouleau compresseur lyonnais. Il aura fallu attendre que 12 petites minutes pour voir les joueuses de Jean-Luc Vasseur briller en ce week-end de Fête des Lumières. Sur une percée depuis le milieu de terrain, Ada Hegerberg venait ajuster la gardienne d’une frappe croisée au sol, par très puissante pourtant (1-0).

Après avoir de nouveau trouvé le montant par le biais de Saki Kumagai, les Rouges et Bleues alourdissaient le score avec Griedge Mbock, parfaitement servie sur coup-franc par Amel Majri à la 21e minute de jeu (2-0). Plus vives techniquement, elles ne laissaient aucune chance à la lanterne rouge de la D1 Arkema. La numéro 29 de l’OL venait même tripler la mise du pied gauche sur un nouveau coup de pied arrêté à la 38e (3-0). Ada Hegerberg enfonçait le clou sur pénalty juste avant la pause (4-0).