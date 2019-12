L’OL s’incline pour la dernière de Bernard Lacombe (0-1)

Triste fin de soirée au Groupama Stadium... Elle avait pourtant si bien commencée.



C’était l’heure des adieux ce dimanche après-midi à Décines: la Ligue 1 disait au revoir au Groupama Stadium pour 2019, mais surtout Bernard Lacombe disait au revoir à son club, l’OL ; après 50 ans de bons et loyaux services. Malheureusement, pour ses adieux le spectacle n’était pas au rendez-vous sur le terrain.

La première période fut laborieuse. Pendant le premier quart d’heure les deux équipes faisaient tourner la balle, sans réellement se procurer d’occasions. Les Rennais étaient très incisifs et provoquaient de nombreuses fautes. Il aura fallu attendre la 17e minute pour voir le premier tir du match. C’est Mbaye Niang qui frappait le premier, mais sa frappe passait largement au-dessus du carde d’Anthony Lopes.

De leur côté, les Lyonnais n’arrivaient pas à se projeter, ni à trouver leurs attaquants, notamment à cause d’un bon pressing breton, très agressif. La plus grosse occasion du premier acte est à attribuer aux visiteurs. A la 31e minute, Benjamin Bourigeaud tentait sa chance des vingt mètres sur coup-franc, sa frappe prenait la direction du but, mais Anthony Lopes la sortait en corner.

La seule occasion rhodanienne des 45 premières minutes était enclenchée par Houssem Aouar à la 28e. A la suite d’un raid solitaire, le milieu tentait sa chance à l’entrée de la surface, mais Edouard Mendy était dessus pour la sortir en corner.

En plus du niveau de jeu inquiétant des Lyonnais, Rudi Garcia a perdu deux de ses cadres. Memphis et Jeff Reine-Adelaïde se sont respectivement blessés sérieusement. Le premier est sorti à la mi-temps (remplacé par Martin Terrier), le deuxième à la 35e (remplacé par Bertrand Traoré).