Parc de Parilly : un millier d’arbres « malades »

Les dégâts du réchauffement climatique à Lyon



Le réchauffement climatique a fait de lourdes conséquences sur la métropole de Lyon.

Les canicules successives depuis déjà plusieurs étés ont rendues malades plus d’un millier d’arbres au parc de Parilly, un parc de 178 hectares qui s’étend sur la commune de Bron et Vénissieux. Plus de 700 arbres ont déjà été abattus dans le parc, et 550 le seront prochainement.

La métropole a décidé de planter de nouveaux arbres et arbustes plus robustes, en privilégiant des espèces qui ne craignent pas le gel des hivers froids, ni les fortes chaleurs d’été, comme des chênes, des érables ou des arbres à perruque.

Les Essarts, les entrées du parc et la plaine au niveau du boulevard de Parilly seront replantés à partir de cet hiver.