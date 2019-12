Vigilance orange : vent violent à Lyon

Attention aux nombreux objets sur la route



Voilà déjà deux jours que de violentes rafales de vent sont présentes sur la métropole lyonnaise. Entre jeudi soir, et ce vendredi matin, on appelle à la prudence.



La région a été placée en vigilance orange, avec des rafales pouvant atteindre 120km/h.

Plusieurs conséquences s’en sont découlé. Tout d’abord, les nombreux objets sur les routes comme des poubelles ou encore des arbres. Le trafic est perturbé, et on retrouve plusieurs bouchons sur l’A7 et l’A47. Plus inquiétant encore, près de 140.000 foyers en Auvergne Rhône-Alpes, sont privés d’électricité a annoncé Enedis, filiale d’EDF, ce vendredi matin.



La vigilance orange devrait être levée à 14 h.