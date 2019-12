L’OL rachète le club américain Reign FC

Megan Rapinoe remercie Jean-Michel Aulas



C’est officiel ! OL Groupe a annoncé jeudi le rachat du Reign FC, le club américain où joue la superstar du football féminin Megan Rapinoe. Un rachat qui s’élève à 3,1 millions d’euros. Le club américain est désormais détenu à 89,5 % par l’OL Groupe, 7,5 % par l’ancien propriétaire Bill Predmore, qui détiendra le solde du capital, et à 3 % par Tony Parker, promu ambassadeur de la marque OL aux États-Unis.



Une nouvelle qui ravit la footballeuse, Megan Rapinoe, sacrée Ballon d’Or féminin France Football 2019.

« Merci à Jean-Michel Aulas d'être là, à Sonia Bompastor et à Tony Parker. Je suis passé par l'OL et je considère que c'est chez moi. C'est un des plus grands clubs du monde. Merci d'avoir cette vision. » a-t-elle confié lors d’une conférence de presse.



La finalisation de l’opération est prévue en janvier, précise le communiqué d’OL Groupe.