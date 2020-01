Pic de pollution : circulation différenciée ce 2 janvier

Quelles sont les restrictions ?



La métropole de Lyon a fini l’année dans la pollution, et elle l’a commencé dans la pollution.

Ce jeudi 2 janvier, la circulation différenciée est maintenue. Selon la préfecture, le périmètre concerné est l’intérieur des communes de Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire.



Les véhicules autorisés à circuler sont ceux qui affichent un certificat de qualité d’air de classe 0, 1, 2 ou 3. Les véhicules avec une Crit’Air 4, 5 ou sans vignette sont donc pas disposés à circuler aujourd’hui.



Des limitations de vitesse sont également imposées jusqu’à la fin de ce pic de pollution, avec une baisse de 20 km/h. Par exemple, sur les routes limitées à 130 km/h on passe à 110 km/h, les routes de 110 km/h à 90 km/h, et les routes à 90 km/h à 70 km/h.



Si vous n’avez pas encore de vignette Crit’Air, commandez là dès à présent sur le SEUL site qui la délivre : https://www.certificat-air.gouv.fr/demande/cgu . Son prix est de 3,62 €, attention aux plusieurs arnaques sur le net.