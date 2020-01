OL : une coupe pour bien commencer l'année

Et si la saison de l'OL débutait maintenant. Après une première moitié de championnat compliquée, Lyon espère aborder 2020 plus sereinement. Et c'est un 32e de finale de Coupe de France qui fait office de match de reprise, après la trêve hivernale.



Les hommes de Rudi Garcia se déplacent chez les voisins de Bourg-en-Bresse ce samedi à 20h55. Face à un club de National, il faudra faire preuve de rigueur pour ne pas risquer la sortie de route : "On va devoir faire un bon match. Il y a la magie de la Coupe. J'ai été de l'autre côté, dans le monde amateur et je sais ce que ça peut représenter", a prévenu l'entraineur lyonnais, qui prédit "un vrai 32e de finale de Coupe de France".

A quatre jours d'un quart de finale de Coupe de la Ligue face à Brest, ce match "sera intégré dans la préparation physique de reprise", a expliqué le coach : "La saison est encore longue. Il faudra bien démarrer, on doit tout gagner et il faut durer".

C'est aussi le message partagé par Rafael : "Il faut montrer qu'on est une bonne équipe. On a besoin de gagner pour obtenir de la confiance, et on se doit d'être performant dans les Coupes. Il faut que l'on gagne les deux prochains matchs, c'est très important".

Une victoire sur la pelouse des Aindinois pourrait lancer la deuxième partie de saison de la meilleure des manières.