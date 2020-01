Du 8 janvier au 14 janvier : des places de cinéma à 3,5 €

Retrouvez les films incontournables de 2019 aux UGC de Lyon



Vous n’avez pas encore eu l’occasion de voir un film qui a marqué l’année 2019 ? Pas de panique, c’est le moment ou jamais de les (re)découvrir et à moindre prix (3,5 €) !

Du 8 au 14 janvier, session rattrapage aux cinémas UGC de la Cité Internationale et UGC Confluence.

Pour la 12ème édition des Films intournables UGC, le cinéma propose une rediffusion de 23 films. Parmi eux, le Roi Lion, le Joker, ou Once upon a time... in Hollywood de Quentin Tarantino, qui a remporté un Golden Globe du meilleur scenario.

Drame, comédie, retrouvez bien d’autres chefs-d’œuvre durant cette semaine cinématographique.

Plus d’infos :

https://www.ugc.fr/evenement.html?id=347