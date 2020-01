Food traboule : le nouveau food-court de la Tour Rose

Une nouvelle aire de restauration ouvrira prochainement dans le vieux Lyon.



La tour rose ... un lieu historique bientôt transformé en food-court à Lyon. Une annonce qui fait trépigner d'impatience l'ensemble de l'agglomération lyonnaise !

Le complexe culinaire proposera plus de 660m2 d'espace réparti sur trois niveaux avec pas moins de 12 chefs aux commandes pour un service continu entre 11h et 23h. Ce n'est pas moins de sept salles, un bar (spécialisé dans les bières artisanales) et un café qui seront proposé aux visiteurs. De quoi proposer une immersion totale pour les plus fins gourmets et les amateurs de cuisine lyonnaise.

Libre à vous de commander le plat le plus adapté à vos envies avant de vous installer dans les espaces communs pour le déguster sereinement.