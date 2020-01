Une exposition en réalité augmentée dans le métro

Rendez-vous station Bellecour pour une expérience interactive originale



Du 9 janvier au 25 février, TCL et le SYTRAL vous propose de découvrir une exposition interactive et inédite en réalité augmentée.



Cette exposition nommée ARyouAlive est réalisée par l’artiste lyonnais François Sola. Elle invite les visiteurs à jouer avec les perspectives et les décors pour donner plus de vie au métro lyonnais. Composé de plus d'une cinquantaine de photographie avec la participation d'une centaine de figurant, elle propose à chacun de découvrir le réseau de manière amusante.

Pour en profiter rien de plus simple :