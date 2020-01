Que faire ce week-end à Lyon ? (11 et 12 janvier)

Radio Espace vous dévoile les bons plans du week-end !



Samedi 11 Janvier

MINIMAXXX - Friperie, Créateurs, DJ-sets, Package & Bacs

C’est l’événement incontournable de ce samedi 11 janvier. L’école Esmod Lyon organise une friperie accompagnée de créateurs et DJ-set ! Une occasion de dénicher de super affaires !

Infos :

12 bis rue Burdeau, 69001 Lyon - 10h-19h

Visite guidée : Des murs peints au street art

Ce samedi c’est également l’occasion de redécouvrir la ville de Lyon. De 14h30 à 16h30, profitez d’une visite guidée du quartier de la Croix-Rousse par Only Lyon Tourisme !

Une visite ponctuée d’humour de fantaisie de poésie, se veut donc pédagogique et évolutive.

Infos :

2h – Tarifs - 13 euros (adulte), 8 euros (de 8 à 18 ans) - https://bit.ly/2RqxaLN

Escape Game au MAC Lyon

C'est l'occasion de profiter d'un terrain de jeu inédit dans un parcours ludique et accessible à tous qui mettra en avant le bâtiment et ses coulisses. Les visiteurs pourront ainsi partir à la la traque d'une oeuvre cachée dans l'enceinte du musée en équipe de 4 à 6 joueurs.

Pour réussir à déchiffrer les nombreuses énigmes disséminées dans le musée, il faudra faire preuve d'esprit d'équipe et de logique mais aussi se montrer très observateur. Le groupe fait la force ! Au programme de la recherche, de la manipulation d'objets et du fun pour tous !

Infos :

Venez entre amis ou en famille (partir de 10 ans), tarif de 13 euros.

Samedi 11 janvier 2019 - Réservation obligatoire

Dimanche 12 janvier

Ciné Brunch #08 - L'Age de Glace

Chaque mois, le Pop Korner vous propose un brunch. Et comme un dimanche matin doit commencer en douceur, on vous réveille tranquillement à 11h avec un film à visionner dans nos canapés cosy avant de faire plaisir à votre estomac. Venez retrouver Sid, Manny, Diego et bien sûr le génial Scrat dans leurs péripéties préhistoriques histoire de passer un dimanche sans stress avec notre combo ciné-brunch.

Infos :

11h00 - Pop Korner, Lyon 1 - Réservations via messenger ou au 07 82 41 20 07 - 25€/personne comprenant: Projection du film, Buffet à volonté, Soupe de saison, Desserts du moment & Fromage Blanc, Burger du moment ou Burger Végétarien, 1 boisson chaude au choix (cappuccino, thé, chai latté,...), jus artisanal au choix

NB : Pendant la projection il sera possible de commander vos boissons directement depuis votre canapé !

Tu fripes dimanche soir ? #2

Le Road Frip revient au Live Station le dimanche 12 janvier pour une nouvelle édition ! C’est l’occasion idéale de boire des coups, manger un morceau mais aussi et surtout chiner des pièces pour l'hiver !

Infos :

Livestation DIY - 14 rue de Bonald, 69007 Lyon – De 18h à 22h