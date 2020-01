En 2020, le Lyon Street Food Festival va déménager

Pour sa 5e édition, le Lyon Street Food Festival va investir un nouveau lieu XXL en 2020.



Après 4 années passées sur les bords de Saône au sein des Subsistances, le Lyon Street Food Festival vient d'annoncer un déménagement pour l'édition 2020.

Un agrandissement des locaux est également prévu ! La cuisine va s'agrandir puisque le festival va investir les 29 000 m2 des anciennes usines Fagor Brandt qui viennent d'accueillir la biennale d'art contemporain.

En 2020, les organisateurs espèrent bien battre tous les records dans un cadre qui accueillera d'autres festivals comme la Biennale d'Art Contemporain et les Nuits Sonores un peu plus tôt dans l'année. Cette 5e édition annonce une formule “food, culture, music et party” que l'organisation se promet déjà “XXL”.

"En octobre, cette incroyable friche industrielle sera métamorphosée en temple de la gastronomie mondiale avec de nouveaux espaces intérieurs et extérieurs, de nouvelles thématiques et de nouvelles destinations invitées”, promet Lyon Street Food. L'an passé 30 000 personnes avaient été accueillies.

Au programme, 100 chefs sont annoncées. Ils concocteront plus de 300 recettes en live. Une large place devrait être faite à l’Afrique. Côté live, toujours quinze concerts auront lieu durant cette 5e édition.