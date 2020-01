Ce week-end, plusieurs lyonnais se sont fait dérober leur téléphone de manière peu conventionnelle.



Ce n'est pas la première fois que le phénomène fait parler de lui à Lyon. Dans la nuit du dimanche au samedi, plusieurs lyonnais se sont fait dérober leur téléphone.

Si les méthodes employées pour confondre les malfrats sont de plus en plus pointues, les techniques déployées par les voleurs restent toujours plus imaginatives. Depuis plus d'un an, certains utilisent la danse comme prétexte pour commettre un délit. Cette méthode consiste ainsi à se faire aborder par des individus prétextant vouloir danser. Ils profitent ainsi du contact généré pour dérober votre smartphone. Deux victimes sont à déplorer ce week-end :

une personne s'est faite dérober son téléphone au carrefour des rues Sainte-Marie-des-Terreaux et Sainte-Catherine

une autre au quai Victor Augagneur

Les deux jeunes a l'origine des faits, tout deux SDF ont été interpellés par la police. Des faits qui rappellent qu'il faut se méfier des inconnus qui cherchent à détourner votre attention.