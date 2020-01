Aftershow BIG FLO & OLI - Jeudi 23 Janvier au Docks 40

Profitez d'un aftershow de folie en partenariat avec Radio Espace !



Le Jeudi 23 Janvier, le #Docks40 a le plaisir de recevoir les talentueux Big Flo & Oli et Dj Bens directement après leur concert à la Halle Tony Garnier pour un aftershow exceptionnel !



Ils vous offrent La vie de rêve, on vous offre une soirée de rêve ????!



--------

Docks 40

Restaurant - bar - afterwork - club.

40 quai Rambaud, Lyon 2ème



La direction se réserve le droit d'entrée (avec ou sans billets).



Infos et réservations : 04 78 40 40 40 et Docks40.com.

N'hésitez pas à réserver votre table pour le restaurant.