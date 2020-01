Le festival Woodstower dévoile ses premiers noms !

L’aventure Woodstower s’annonce déjà détonnante, avec ces artistes incontournables du paysage musical francophone, aussi puissants que déjantés.



Le festival Woodstower revient pour sa 22 ème édition du 27 au 30 août 2020 au lac des Eaux Bleues (qui se trouve sur le site du Grand parc de Miribel-Jonage, à 10km du centre-ville lyonnais. Une aventure qui s'annonce déjà passionnante avec l'annonce des premiers artistes, des incontournables de la scène française aux styles variés mais toujours déjantés !

Que vous soyez plus électro, hip-hop ou nu disco vous devriez trouver votre bonheur et pourquoi pas découvrir de nouveaux styles ? Sans plus attendre voici les premiers noms annoncés :

Roméo Elvis : Le rappeur belge et grand frère d'Angèle apporte une vague de vent frais dans le hip-hop depuis 2016. Très à l'aise sur scène il saura vous faire vibrer.

Bon Entendeur : Un trio capable de parler culture de manière originale. Ils ont un style unique qui mélange avec audace le nouveau et l'ancien.

Salut c'est cool : Un quatuor parisien qui parle avec dérision sur des sons électro-punk. Son apparent amateurisme cache en réalité un sens de l'expérimentation très poussée.

Macadam Crocodile : Duo misant sur la spontanéité, ils sauront vous emporter grâce à des ondes positives qui mêlent intelligemment le disco et la funk.

Michel : Version déjantée d'Eddy de Preto, il impressionne par son rap métamorphosé par des beats issus des musiques électroniques.

Après cette première annonce, on a hâte de connaître la suite !