LOU-Northampton : dernier tour de piste européen pour les Lyonnais

Le LOU reçoit Northampton ce samedi pour le dernier match de poule de Champions Cup de la saison. L'heure de faire un bilan et de se projeter sur la suite de la saison.



Une victoire en cinq matchs, voici le bilan du LOU Rugby cette saison en Champions Cup, avant de disputer leur dernière rencontre face aux Anglais de Northampton. Le match du week-end dernier sur la pelouse du Leinster a laissé des traces, Killian Geraci et Thibaut Regard ont rejoint l'infirmerie, mais il a permis aux Lyonnais de préparer la rencontre de ce samedi : "Ça a été un match très difficile pour nous. C’était un bon challenge pour certains joueurs de l’effectif. Les jeunes ont eu leur chance et c’est une bonne chose. Nous avons, en même temps, essayé de préparer les deux prochains matchs et notamment la réception de Northampton ce week-end", a confié la dernière recrue lyonnaise avant la rencontre, Sam Hidalgo-Clyne.

Car le prochain objectif des Lyonnais semble bien la rencontre contre Toulon. : "C’est une grosse confrontation qui va nous permettre de mettre des choses importantes en place. Même si nous ne pouvons plus nous qualifier, nous devons faire donner le meilleur et montrer notre niveau. Ça va être un match très important pour chacun d’entre nous, on va faire le meilleur de nous-même !", a affirmé l'écossais.

La rencontre débutera à 14h.