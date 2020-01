Que faire à Lyon ce week-end (17,18,19 janvier)

Radio Espace vous dévoile les bons plans !



Chers lecteurs, nous savons que la période hivernale n’est pas toujours facile à vivre dans la joie et la positivité. Il fait gris, il fait froid, la nuit tombe trop tôt, bref tous les moyens sont bons pour nous plonger dans le bad mood. C’est pourquoi, Radio Espace a dégoté pour vous les meilleures sorties pour ce week-end !

VENDREDI 17 JANVIER

Black Circus - Docks 40

Black Circus Company s'installe pour une nuit au Docks 40 !

Rendez-vous dans un univers hors du temps où la créativité et la performance sont à l'honneur. Intrigants et chic, les artistes sublimeront votre soirée !

Au programme :

- Show all night long

- Parade circus

- Ambiance clubbing avec Sonic & Thomas Bellecombe

Infos :

19h00 – 6h00

Docks 40 40 qu Rambaud, 69002 Lyon

Blind Test au Boston Café

Le Blind test du Boston café vendredi 17 janvier à 20h30 sera sous le signe du multimédia.

1er prix : 1 tv led 80cm

2ème prix : une enceinte Bluetooth

3ème prix : un casque audio Bluetooth

Infos :

20h30 – 23h30

BostonCafé Lyon

8 place des Terreaux, 69001 Lyon

SAMEDI 18 JANVIER

Vide Dressing Women.Lyon

Pas le goût d’aller dans un centre commercial et de supporter la foule ? Pas de soucis ! Optez pour les vêtements de seconde main et participez au vide dressing organisé par WOMEN.lyon.

Infos :

10h à 18h00

Place Ambroise-Courtois

Lyon

Places limitées

ULTIMATE Macarena Sound Club

C’est le moment de se déchainer ! BBM EVENT présente sa soirée mensuelle "ULTIMATE", la 1ère de cette nouvelle année 2020, ce Samedi 18 Janvier au Sound Club.

Pour cette 1ère, ils reviennent avec l’édition Macarena remastérisée par les Djs ! Une bonne occasion de décompresser !

Infos :

23h30 – 6h

Sound Club

73 Rue du Bourbonnais, 69009 Lyon

Discool #2

Fans de soirée disco, on a LE bon plan du samedi parfait pour vous. Discool revient aux Halles du Faubourg pour une deuxième édition ! Laissez-vous emporter par les sonorités pop et funk.

Infos :

20h00 – 1h00

Les Halles du Faubourg

DIMANCHE 19 JANVIER

40 ème Edition - Traversée de Lyon à la Nage avec Palmes

L’évènement à ne pas rater ce dimanche est bien évidemment la traditionnelle traversée de Lyon à la nage. Organisée par le club de Thalassa Lyon, la nage en palmes se fera cette année à partir de la Cité Internationale jusqu’à Confluence !

Infos :

08h00 – 14h00

2 Place de Montréal, 69007 Lyon, France

Soirée ukrainienne

Ce dimanche c’est également l’occasion de découvrir l’Ukraine tout en restant sur Lyon. La Péniche Loupika organise une soirée traditionnelle du pays. Au programme : danse, chant, et bien sûr desserts traditionnels.

Infos :

17h30 – 22h30

Péniche Loupika

Bon week-end à tous !