Champions Cup : le LOU quitte l’Europe sur une défaite (24-36)

Les Lyonnais auront tout essayé, mais les Anglais avaient trop faim. Pour leur dernier match de Champions Cup de la saison, le LOU s’est incliné 24-36 contre les Saints de Northampton ce samedi après-midi au Matmut Stadium de Gerland.



Pendant le premier quart d’heure, les Lyonnais se montraient très incisifs. Malheureusement pour eux, la défense anglaise était imperméable et bloquait toutes les offensives des Rouges et Noirs. Et il n’en n’aura pas fallu beaucoup aux Saints pour marquer. A la 20e minute de jeu, après plusieurs fautes lyonnaises, ce qui a entrainé l’exclusion temporaire de Francisco Gomez Kodela, Michael Haywood venait inscrire le premier essai de la rencontre (0-5). Dan Biggar ratait la transformation.

Mais la réaction du LOU était immédiate. Pour son retour à Gerland, après sa longue période d’indisponibilité, Félix Lambey venait égaliser cinq minutes plus tard, après une belle feinte de passe d'Hidalgo-Clyne (5-5). Jonathan Wisniewski transformait et donnait l’avantage aux Lyonnais pour la première fois de la rencontre.

Et les Lyonnais ne baissaient pas les bras. Sur une pénalité sifflée contre Northampton, Liam Gill surprenait tout le monde à la 33e. En ayant décidé de jouer rapidement, il partait tout seul aplatir le deuxième essai lyonnais de la rencontre. Jonathan Wisniewski transformait de nouveau (14-5). Le demi d’ouverture inscrivait les derniers points de la première période, juste avant le coup de sifflet de M.Jones, grâce à une pénalité obtenue par Josua Tuisova (17-5).