Blue Monday : Le jour le plus déprimant de l'année !

Le troisième lundi de janvier serait chaque année la journée la plus déprimante qui soit. On vous explique pourquoi.



Lundi 20 janvier 2020 ... Une journée relativement banale pour la plupart d'entre nous et pourtant : il s'agirait selon plusieurs facteurs du jour le plus déprimant de l'année.

Le lundi est généralement perçu comme le jour le plus déprimant de la semaine : la fin du weekend, la reprise du travail ... pas évident pour tout le monde. Le troisième lundi quand à lui correspond à une période ou le salaire se fait attendre mais ou il n'est généralement pas encore tombé.



De plus après les fêtes de fin d'année ou les dépenses sont nombreuses, la plupart des gens auraient apprécié recevoir leur salaire plus tôt. Mais c'est aussi une période ou la météo se montre particulièrement instable et capricieuse avec de la pluie et des matinées glaciales. Enfin les bonnes résolutions prises par chacun s'arrêtent rapidement, au plus tard fin janvier, de quoi ajouter à la déprime.

Bien évidemment il ne s'agît que de statistiques qui ne peuvent s'appliquer à chacun et l'on vous souhaite à tous de passer la meilleure journée de votre vie !