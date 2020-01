Villes où il fait bon vivre en France : Lyon déçoit

Malgré ses atouts, la capitale encaisse une surprenante défaite.



L'association Villes et Villages à menée pendant 2 ans une enquête pour déterminer les villes les conditions de vie sont les meilleures en France. Cette enquête rigoureuse s'appuie sur plus de 182 critères officiels fournis par l'INSEE et répartis en huit catégories :

Qualité de vie

Sécurité

Transport

Commerces & Services

Santé

Éducation

Sports & Loisirs

Solidarité

Le palmarès des villes de plus de 2000 habitants :

Annecy (également située en région Auvergne-Rhône-Alpes)

Bayonne

La Rochelle

Lyon quant à elle déçoit et se retrouve seulement en 56ème position notamment à cause de son retard en matière de sports et de loisirs. Elle reste toutefois devant Paris (58ème) et Marseille (85ème), de quoi casser les idées reçues comme quoi la vie serait meilleure en métropole.