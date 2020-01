Se marier au Groupama Stadium ? Bientôt possible !

Et si c'était la manière la plus originale de passer la plus belle journée de votre vie ?



Difficile de faire très original quand on veut se marier de nos jours et pourtant ... il sera bientôt possible d'organiser votre soirée de gala dans le stade que ce soit sur la pelouse (les jardiniers vont apprécier) mais aussi dans les vestiaires ! Est-ce si étonnant quand on sait que le stade est de plus en plus ouvert à la réception de concerts ?

Pratique à la mode aux États-Unis, elle ne sera bien évidemment pas au goût et surtout au coût de tout le monde. Comptez en moyenne 110€ par invité pour bénéficier de cette prestation unique en son genre. De quoi soutenir le stade de l'Olympique Lyonnais en quelque sorte !