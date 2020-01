Memphis Depay : vers un rétablissement spectaculaire ?

Capitaine désigné de l'OL avant sa blessure, le joueur semble déjà sur de bons rails.



Après un début de saison spectaculaire (qui commence par un magnifique but dès lors du match d'ouverture face a Monaco) qui signait les meilleures performances du joueur néerlandais depuis sa signature chez l'Olympique Lyonnais en janvier 2017, sa blessure lors du match face au Stade Rennais le 15 décembre dernier avait placé les suppporters dans un profond état de choc.



Et pourtant, force est de constater qu'un mois après sa rupture des ligaments croisés, Memphys Depay semble déjà en avance sur sa rééducation. Il a récemment publié une vidéo sur son compte Twitter qui le montre effectuant des exercices variés et même toucher au ballon.

On lui souhaite vraiment de se remettre au plus vite.