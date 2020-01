Un hôtel à castors sur les berges du Rhône ?

De nouvelles structures végétales vont pouvoir accueillir une faune que l'on ne voit plus en ville.



Un projet nommé Gabiodiv vient de démarrer à Lyon : il a pour principal but d'accroître la présence de la faune sauvage au coeur de Lyon. Des structures ont été installées sur les berges depuis décembre. Recouvertes de bois et de galets, elles sont végétalisées et devraient bientôt accueillir toute une flore qui permettra également de voir venir le retour de la faune.



C'est du moins ce que pensent les experts qui vont expérimenter pendant 5 ans la présence d'insectes, oiseaux et mammifères sur les berges. Une mesure qui fait suite à la désertification des bords du Rhône après que celui-ci ai été largement bétonné et artificialisé.

Quoi de plus envoûtant que de rencontrer des castors lors petite ballade du dimanche ? De quoi nous rappelez que quoi que nous construisions, la nature restera toujours essentielle.