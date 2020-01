Coupe de la Ligue : l’OL se qualifie en finale après les penalties ! (2-2/4-3 tab)

L’OL visait ce mardi soir quelque chose qu’il n’avait plus atteint depuis 2014 : une finale de Coupe de la Ligue. Et c’est chose faite ! Les Lyonnais se sont imposés aux tirs au but ontre Lille, après un match légèrement ennuyant, mais surement palpitant pour les supporters.



La première période n’était pas d’un très grand niveau… Les Lillois pressaient très haut les Lyonnais dans leur moitié de terrain pour leur mettre la pression, et ça marchait ! Ce sont eux qui surprenaient les Lyonnais en premier. Dès la 13e minute, sur une passe contrée de Jonathan Ikoné par Marcelo, Renato Sanches en profitait alors pour la reprendre et frapper à ras du poteau gauche de Ciprian Tatarusanu (0-1).

Mais piqués au vif, les locaux réagissaient deux minutes plus tard. Sur un centre de Maxwell Cornet, Gabriel Magalhães commettait une main et offrait un pénalty à l’OL, après consultation du VAR. Moussa Dembélé se chargeait de le transformer, le penalty raté de Nantes était déjà oublié (1-1).

Et cette égalisation réveillait les hommes de Rudi Garcia. Beaucoup plus entreprenants, ils se créaient beaucoup plus d’occasions qu’en début de match. Houssem Aouar donnait le tempo à son équipe côté gauche et faisait danser quelques défenseurs nordistes. A la 38e, il clouait sur place Jérémy Pied à gauche de la surface lilloise, avant d’adresser à Bertrand Traoré un centre qui aurait pu être décisif, mais la reprise acrobatique de l’attaquant burkinabais était hors-cadre. Les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un nul, plutôt logique.