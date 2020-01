Un coiffeur lyonnais offre des coupes aux sans-abris

Pour venir en aide aux sans-abris, il a décidé d'agir sur le terrain.



Un dimanche par mois, le jeune coiffeur John Bar-Veill accompagné de son compère Florian Détrée sillonne les rues lyonnaises à la recherche des sans-abris. Ensemble, ils donnent en effet de leur temps et de leur personne pour leur venir en aide. L'objectif est très simple : couper les cheveux et la barbe des plus démunis, gratuitement. Ils proposent également des thés et des cafés pour rendre le moment plus agréable. Après avoir engagé la conversation, ils attendront d'abord qu'un climat de confiance s'installe pour proposer leurs services.



Une initiative remarquable qui se distingue des récoltes de fond par une action immédiate. Photographe amateur, Florian immortalise d'ailleurs chacune des rencontres effectués.

De quoi rappeler que l'entraide est à la portée de tous.