Un nouvel épisode de pollution à Lyon pour cette fin de semaine

Indice de pollution, crit’air, et bons gestes à adopter, on vous dit tout !



Alors qu’on pensait en avoir fini pour un moment, un nouveau pic de pollution est de retour sur la métropole. La vigilance orange a été activée en raison d’un haut taux de particules fines. Atmo Auvergne-Rhône a noté un indice 92, soit très mauvais. Un indice considéré comme bon se situe entre 0 et 20… Et ça ne risque pas de s’améliorer pour les jours à venir. Donc comment vous dire qu’on a de quoi s’inquiéter.



Face à cette nouvelle vague de pollution, la Préfecture du Rhône a annoncé la mise en place de la circulation différenciée, dès jeudi 5 h, à Lyon, Villeurbanne et Caluire. Seuls les véhicules avec une vignette 0, 1, 2 ou 3 pourront circuler en centre-ville.



En période de pic de pollution de l’air, le ministère chargé de la santé rappelle les recommandations sanitaires suivantes, notamment pour les populations vulnérables et sensibles. Les voici.



En intérieur :



- Pensez à aérer, votre logement ou votre bureau. 10 minutes, c'est le temps d'aération minimum nécessaire pour renouveler l'air de votre appartement ou maison par jour. Aérer aux heures où il y a le moins de circulation (tôt le matin ou tard le soir)

- Ne pas utiliser des parfums d’intérieur (bougies, désodorisants). L'encens est également à utiliser avec modération, car sa combustion entraîne l'émission de polluants irritants ou cancérigènes, et vous devez aérer systématiquement.

- Tabac : évitez de fumer à l'intérieur de votre logement, car la fumée génère des polluants nocifs.

- Cuisine : lorsque vous cuisez des aliments, pensez à aérer ou à allumer une hotte pour éviter la diffusion de polluants.



En extérieur :



- Evitez les zones à fort trafic routier, aux périodes de pointe.

- Evitez les activités physiques et sportives intenses 2 (dont les compétitions) en plein air.

- Evitez d’utiliser son véhicule personnel et privilégiez les transports en communs.

- Privilégiez le vélo, mais évitez de vous essouffler afin de ne pas introduire les particules fines dans vos poumons.



D’ailleurs, en parlant de vélo, selon nos confrères de Lyon Capitale, l’association La Ville à Lyon a choisi de distribuer des vignettes gratuites pour vélo : « Crit’air pur ». Ainsi, ce jeudi 23 janvier, de 17 h à 19 h sur la place Louis Pradel à Lyon, 1 000 vignettes bleues seront distribuées aux cyclistes. À coller sur son garde-boue, elles permettent de circuler tout le temps, par tout temps.