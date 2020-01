Le virus de Chine est-il arrivé à Lyon ?

Une folle rumeur circule sur la toile !



Vous avez sûrement entendu parler du virus SRAS qui a muté en Chine, et qui se transmet désormais entre humains. Le virus se repend rapidement et plusieurs pays de l’Asie ont présenté des cas de contamination. Plusieurs villes en Chine sont en quarantaine. Le virus se transmet par les voies respiratoires, et a déjà fait des milliers de victimes, dont 17 morts pour l’instant.



Le virus se propage rapidement, il est également arrivé aux États-Unis, à Seattle, où 1 cas a été repéré. Quant à la France, une vigilance a été déclenchée. Plusieurs pays comme l’Inde et la Turquie ont mis en place des veilles sanitaires dans leurs aéroports.

La France aurait peut-être dû faire de même. Puisque, effectivement on a un cas. Une Chinoise de Wuhan, arrivée à Lyon s’est vantée sur une application nommée WeChat d’avoir réussi à éviter le contrôle à la douane de l’aéroport malgré sa fièvre et sa toux inquiétante. Elle aurait pris des antipyrétiques pour atténuer ses symptomes. Rien ne prouve qu’elle soit infectée, mais l’ambassade de Chine demande tout de même à Madame Yan d’appeler le SAMU au plus vite. Plusieurs internautes ont réagi face à son attitude irresponsable !