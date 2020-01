Une forte baisse pour le livret A.

Annoncée comme inévitable, la baisse du livret A sera bientôt effective.



Encore un coup dur pour les petites fortunes qui avaient fait du livret A leur épargne de précaution. Pourtant ce montant va encore baisser en passant de 0,75% a 0,5%.

En effet en 2018, le gouvernement avait pris pour décision de fixer le montant du livret A comme étant la moyenne entre le taux d'inflation et le taux des marchés monétaires au cours des six derniers mois (avec un plancher de 0,5 points.



Une décision logique mais difficile à vivre alors que les assurances-vie se montrent de moins en moins rentable et que les taux d'intérêts sont au plus bas.