Une île ensevelie sous les cendres

Les éruptions volcaniques ne sont pas sans conséquence comme l'aura à nouveau prouvé le volcan Taal.



Depuis l'éruption du volcan Taal le 12 janvier dernier aux Philippines, bon nombre de conséquences se sont déjà faites sentir. Parmi elles, une île ensevelie sous la cendre et qui nous offre un spectacle qu'on pourrait assimiler à un paysage hivernal. Il s'agit pourtant d'un drame pour les habitants (tous évacués) dont l'activité principale tournait généralement autour du tourisme. Les habitations, les cultures et les forêts ont laissé place à un vaste désert composé de dunes de cendres et d'arbres effeuillés.

Un journaliste de l'AFP a survolé l'île mardi et rapporte l'ampleur des dégâts. Il a également remarqué des vaches réfugiées proche des maisons et des bateaux colorés sur les berges amenés par les habitants qui souhaitent récupérer une partie de leurs bien et leur bétail.