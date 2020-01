Que faire à Lyon ce week-end ? (25, 26 Janvier)

Radio Espace vous dévoile les bons plans du week-end !



Samedi 25 Janvier

Vente exceptionnelle de tissus made in France

Ce samedi, c'est l'occasion de découvrir le tissu. La Maison des Canuts organise une vente. Au programme, tissu au poids, coupon, soierie, pongé pour peinture sur soie...

De 10h à 18h30

Maison des Canuts 10-12 rue d'Ivry, 4e, 69004 Lyon

Look-Vintage à la Croix-Rousse ! Friperie vintage

Le temps d'un week-end, Look-Vintage pose ses valises pleines de fripes au Gaïa CoffeeHouse, merveilleux lieu écoresponsable en plein cœur de la Croix-Rousse.L'occasion de venir bruncher, déjeuner, prendre un thé au paradis du zéro déchet et du recyclage, et de pouvoir chiner des sapes de seconde-main qui ne font pas de mal à la planète !

De 10h - 17h45

GAÏA Coffeehouse

5 rue de nuits, 69004 Lyon

Championnat de France N2 de Roller Derby

Lyon accueille la deuxième étape du Championnat de Roller Derby Nationale 2 de la saison 2019-2020 sur la zone 4 !

Au gymnase de La Duchère : Avenue Andrei Sakharov, 69009 Lyon, France

Star Night – Avenue 45

Samedi soir L'Avenue 45 a le plaisir d'accueillir le rappeur Nasso pour la réalisation de son dernier clip vidéo, accompagné de l'acteur Anouar (Pattaya, Taxi 5), Vivian star de la télé-réalité, Illan star de la télé-réalité ainsi qu'une autre célébrité surprise...

L'Avenue 45

Dimanche 26 Janvier

Foulée des Monts d'or 2020

Les amateurs de sport, cet événement est pour vous ! Lyon Métropole organise la 27ème édition de la foulée des Monts d'or. Une course de 25km en individuel ou 12km en relais.

Départ à 9h00 à la Mairie de Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Nouvel An Chinois 2020 - Lyon

C'est l'événement le plus connu et le plus actifs des communautés asiatiques. Il sera bien évidemment fêté à Lyon à partir du dimanche 26 janvier, notamment entre les rues Passet et Pasteur du 7ème arondissement lyonnais. Plusieurs représentations auront lieu comme des démonstrations d'arts martiaux traditionnels mais également des danses. Il sera possible de trouver des stands spécialisés et bien évidemment de déguster des mets typiques.

De 11h30 à 18h00 - Rue Passet, 69007 Lyon, France

CleanWalk de Lyon

LaJE, dans un projet mené par des étudiants de Sup’écolidaire, te convie le dimanche 26 janvier 2020 à 14h devant la statue de Bellecour pour une CleanWalk rythmée et chaleureuse. Petit conseil : ramener vos gants !

Bon week-end à tous !