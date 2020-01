Felyn Stadium Festival : Un programme chargé en émotion

Festival lyonnais proposant à la fois des artistes internationaux et français ainsi que des nouveaux talents.



Rendez-vous les 19 et 20 juin 2020 au Groupama Stadium de Lyon-Décines, pour une programmation mixant des artistes internationaux et français ainsi que des nouveaux talents !

Le Felyn Stadium Festival, organisé par OL Groupe et Olympia Production, aura lieu les 19 et 20 juin 2020.

Et il y aura du beau monde pour ce nouveau festival annuel de musique à Lyon. Huit concerts, répartis sur deux scènes, sont annoncés :

DJ SNAKE

RHCP

DADJU

BAD BUNNY

BODY COUNT

SHAKA PONK

THE HIVES

LAST TRAIN

Les Red Hot Chili Peppers viendront clôturer l’évènement le samedi soir pour leur unique concert en France.

D’autres talents de la région viendront compléter la programmation. Des animations auront également lieu sur le parvis du stade, autour du sport et du street-art. Un village gastronomique permettra aux festivaliers de se restaurer. 0 000 personnes sont attendues chaque jour, de 16h à 00h30. Car Felyn "se veut populaire, juste avant la Fête de la Musique", comme l'a souligné Jean-Michel Aulas, le président de l'OL.

La billetterie est ouverte. Les prix vont de 40 à 115 euros la journée : https://felyn-stadium-festival.com/?utm_source=twitter-felyn&utm_medium=post&utm_content=lien&utm_campaign=felyn-20

Par-delà la musique, ce festival accueillera dans sa mixité culturelle et intergénérationnelle du street art, un village gastronomique et des animations sportives.



Plus d'informations et réservations sur : https://felyn-stadium-festival.com/