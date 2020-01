Après avoir séduit sa douce, il souhaite séduire les lyonnais



Nous l’avons découvert dans la quatrième saison de « Mariés au premier regard », l’émission d’amour qui est actuellement diffusée sur la chaîne M6. On vous rappelle le concept : deux célibataires vont se marier à une personne choisie par les experts de l’émission, selon leur compatibilité amoureuse. Ils ne se connaissaient pas, mais devront se dire oui, devant les caméras. Lors de l’épisode du 27 janvier 2020, Matthieu, chef d’entreprise de 42 ans, avait été choisi pour Solenne, une jeune femme de 33 ans qui a souvent été déçue en amour. Les deux futurs mariés ont été compatibles à 83 %, l’un des meilleurs scores de cette saison.



Alors que les internautes ont cherché à savoir si les deux tourtereaux se marieront (car oui, la fin de l’émission s’est terminée avant la cérémonie, et il faudra attendre lundi prochain pour le savoir), c’est une toute autre surprise qu’on a découvert. Matthieu, de son nom complet Matthieu Sausset, s’est présenté pour les élections municipales à Lyon, dans l’équipe centriste de Denis Broliquier, maire du 2ème arrondissement. Selon TéléStar, "Je serai sa tête de liste pour le 6e arrondissement", a annoncé l'homme de 42 ans. Quant à Denis Broliquier, il confirme que la participation de Matthieu ne le dérangeait pas, puisque le tournage avait été réalisé il y a 1 an.



Si Matthieu ne laisse aucun indice sur sa protentielle compagne sur ses réseaux sociaux, il publie en revanche de nombreuses informations sur sa campagne électorale.