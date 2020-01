KohLantaRunChallenge à Lyon

Envie de rencontrer Denis Brogniart ? C’est possible !



Les fans de Koh-Lanta cette news est pour vous. Si vous attendez impatiemment le retour de l’émission, le 28 février, on a de quoi vous faire patienter.



TF1 a lancé le #KohLantaRunChallenge qui a déjà été réalisé par Denis Brogniart et 5 candidats qui ont marqué l’aventure, dont Claude et Téheiura, le 26 janvier. Le principe était de courir dans Paris en réalisant le totem de Koh-Lanta. Les lyonnais peuvent le faire aussi !

Grâce au GPS drawing et aux applications de running comme Strava il est possible de suivre son trajet de course et de ce fait, dessiner le fameux totem de l’émission.

Au final, on obtient normalement quelque chose comme ça :





Pour jouer, c’est très simple : il suffit de réaliser un parcours puis le poster sur Instagram et l’ensemble de ses réseaux sociaux avec le hashtag #KohLantaRunChallenge en taguant Denis Brogniart et le compte @TF1.



Instagram : @TF1 - Denisbrogniart_off - @KohLantaTF1

Plus d'infos ici