Peyo, le cheval qui rend visite aux enfants malades à Lyon

Une visite pour le moins originale.



Cette semaine, l’hôpital Louis Pradel de Bron a reçu une visite pas comme les autres, puisqu’il s’agissait de Peyo, un jeune cheval. Peyo n’est pas un cheval comme les autres, sa douceur et son empathie lui ont permis d’être proche des patients malades. L’étalon et son dresseur, Hassen Bouchakour, créateur de l’association Les sabots du cœur, ont fait étape à Lyon dans leur cadre de leur tour de France ayant comme objectif d’apporter du soutien aux malades, pour le plus grand bonheur des petits patients. Ils exercent ce projet depuis déjà 6 ans, et le jeune cheval a déjà sa réputation : doux, calme et surtout empathique.

"Certains de nos patients sont ici depuis plusieurs mois dans l’attente d’une greffe. La présence de Peyo apporte un peu de légèreté et de magie dans un quotidien difficile", commente Carine Berthier, cadre au sein du service de cardiopédiatrie de l’hôpital Louis Pradel.

Bien sûr, toutes les mesures d’hygiène ont été prises au préalable afin d’introduire l’animal dans l’établissement. Un questionnaire a également été remis aux patients et à leur famille, afin de savoir si l’expérience pourra être renouvelée.