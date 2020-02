Aujourd'hui, c'est la Journée Mondiale contre le cancer

Fléau majeur de la société moderne, le cancer fait l'objet d'une journée d'observation.



Le cancer représente aujourd'hui la première cause de mortalité chez l'homme et la deuxième chez la femme. Cette journée dédiée est l'occasion de revenir sur les chiffres de cette maladie qui tue chaque année en France plus de 150 000 personnes (en constante hausse depuis 30 ans).

Votre mode de vie influence vos chances d'être touchés par le cancer

Aujourd'hui, 40% des cancers sont liés à notre mode de vie. Il est ainsi possible de réduire les risques en limitant votre consommation de tabac, d'alcool, en soignant votre alimentation et en pratiquant une activité sportive régulière. Le sport à lui seul permet de réduire drastiquement le risque de certains cancers comme celui du sein et celui du colon (de 25 à 40%).

Il est possible d'agir contre le cancer

Il n'est jamais trop tard pour limiter l'alcool et le tabac : même si les effets seront moindres après plusieurs décennies de consommation régulière, les risques resteront amoindris et la qualité de vie générale sera largement améliorée. Bien sûr, il est tout à fait possible de développer un cancer en ayant une vie saine mais il s'agit d'une minorité de cas qu'il ne faut en aucun cas généraliser. Par ailleurs les cancers d'origine génétique ne représentent que 7% des cas ce qui montre que contrairement aux idées reçues, il est possible d'agir pour limiter les risques d'être atteint d'un cancer.

Le dépistage peut vous sauver la vie

En ce qui concerne les cancers du sein et du colon, le dépistage est conseillé à partir de 50 ans et jusqu'à 74 ans tous les deux ans. Concernant les autres types de cancers courant comme la prostate ou la peau, cela dépend davantage de chaque individu mais il est fortement conseillé de vous renseigner auprès d'un médecin qui vous soumettra ses recommandations.

La recherche gagne du terrain face au cancer

Les avancées sont lentes mais réelles. Les traitements et la prise en charge des patients est de plus en plus efficace ce qui a pour conséquence une diminution progressive de la mortalité. De quoi donner de l'espoir aux malades et à leur famille.