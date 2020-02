XV de France : le lyonnais Baptiste Couilloud intègre le groupe

Baptiste Couilloud remplace Maxime Lucu dans les 42.



Le demi de mêlée du LOU va rejoindre le groupe de France et ses 42 joueurs pour préparer le second match du Tournoi des Six Nations face à l'Italie en tant que remplaçant du Bordelais Maxime Lucu.

Couilloud compte trois sélections avec les Bleus, la dernière remontant au match face au pays de Galles en mars 2018. Le sélectionneur justifie son choix par la logique ; avant sa blessure face à Castres, Baptiste Couilloud faisait déjà partie des demis de mêlée du groupe de France.