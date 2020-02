Lyon obtient une place honorable au classement des villes les plus vertes de France.



L'Observatoire des villes vertes a publié les résultats de son édition 2020 afin d'élire les 50 villes considérées comme les plus vertes de France. Un résultat qui compte d'autant plus à l'approche des municipales puisque chaque candidat semble apporter un soin particulier à proposer des mesures favorables envers l'environnement. Pour réaliser son classement, l'Observatoire a pris en compte 25 grands indicateurs pour chaque ville et récolté plus de 1500 données quantitatives et qualitatives.

Placé à la 5ème place, la métropole lyonnaise obtient un très bon score. Toutes les villes situées au-dessus de la capitale des Gaules dans le classement sont considérablement moins peuplées (la plus peuplée du lot, Nantes disposant de plus de 310.000 habitants seulement contre 535.000 pour Lyon). Par ailleurs, la ville des Lumières est classée première dans la catégorie biodiversité.

Plus d'informations sur le site : www.observatoirevillesvertes.fr