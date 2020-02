OL-Amiens : soirée maussade au Groupama Stadium (0-0)

L’OL est encore à l’arrêt. Les Lyonnais n’ont pas fait mieux qu’un triste 0-0 ce mercredi soir contre Amiens. Un résultat inquiétant, pas seulement au tableau d'affichage, à quatre jours du choc contre le PSG.



Amiens était largement dominateur dans les dix premières minutes, à la grande surprise générale, eux qui n’ont plus gagné depuis le 2 novembre dernier. Les Lyonnais avaient du mal à se projeter vers les cages de Régis Gurtner, notamment à cause de mauvaises transitions. Au fur et à mesure les hommes de Rudi Garcia mettaient de plus en plus le pied sur le ballon, mais sans s’offrir d’occasions franches.

Il fallait attendre la 32e minute de jeu pour voir une occasion dangereuse de la part des Gones. Bertrand Traoré frappait un coup-franc rentrant sur la droite de la surface picarde. Ça passait juste au-dessus des défenseurs, avant de retomber sur Régis Gurtner qui intervenait rapidement au pied.

Deux minutes plus tard, pour son premier match en 2020 au Groupama Stadium, Anthony Lopes sauvait l’OL. Serhou Guirassy déclenchait une magnifique frappe des 25 mètres, mais le portier lyonnais s’envolait pour la repousser.

Les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge. Première mi-temps à oublier pour les Lyonnais.