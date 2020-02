Lyon à vélo, les chiffres sont tombés !

Découvrez ce que pensent les cyclistes lyonnais...



Ce jeudi, la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette a publié le palmarès des villes les plus cyclables de France. Sans grande surprise, Lyon obtient la note D (3,19/6) : moyennement favorable, et se classe en 6ème position, derrière Nantes, Rennes et Paris. Strasbourg garde sa première place avec une note de 4,02 sur 6.

Mais pourquoi une telle note ? Radio Espace a analysé pour vous, le rapport sur Parlons-velo et d’après plus de 5 500 réponses, les chiffres parlent d’eux même. Parmi plusieurs critères de notation, les cancres sont la sécurité des cyclistes avec une note de 2,86/6, ainsi que l’effort de la ville qui est noté 2,91/6.

Plus de la moitié des votants ont estimé être en danger lorsqu’ils circulent en ville, traverser un carrefour ou un rond-point est qualifié de « toujours dangereux » à Lyon, et le plus inquiétant reste la réponse vis-à-vis de la circulation des enfants et personnes âgées, qui est qualifiée de « très dangereuse » avec une note de 2,07 sur 6. Les usagers à vélo trouvent également que la mairie n’est pas toujours à l’écoute de leurs besoins. Mais ce qui les embête le plus, c’est le stationnement des véhicules motorisés sur les itinéraires cyclables, ainsi que l’irrespect de leur part. Le vol de vélo est également qualifié de « très fréquent ». Côté confort, les cyclistes trouvent qu’il n’existe pas ou très peu d’alternatives sur les itinéraires cyclables lors de travaux.

Néanmoins, on retrouve quelques points positifs. Notamment les rues en sens unique, qui sont ouvertes à double-sens pour les vélos, les pistes cyclables bien entretenues, la facilité de louer un vélo et le fait de trouver un magasin/atelier de réparation rapidement et facilement.