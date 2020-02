Que faire ce week-end à Lyon ? (7, 8, 9 février)

Radio Espace vous dévoile les bons plans du week-end !



Vendredi

Dario - Docks 40

Vendredi 7 Février, SONIC invite Dario pour une soirée clubbing deux fois plus folle au Docks 40 ! Préparez-vous pour un set exceptionnel en compagnie de ce duo sensationnel !



Au programme :

- Afterwork / Brasserie

- Club

- Ambiance de folie garantie



Infos :

Docks 40

Restaurant - bar - Afterwork - Club

40 quai Rambaud, Lyon 2ème

Entrée libre, la direction se réserve le droit d’entrée.

04 78 40 40 40

La nuit des livres Harry Potter

Participez aux grand quiz Harry Potter et qualifiez-vous pour la finale à Paris

A gagner : un séjour à Londres dans les studios Warner Bros/Harry Potter !



Également au programme :

- Animations autour du petit sorcier

- Présence d'un YouTubeur spécialiste de l'univers Harry Potter : Ben HPTS

- Concours de Cosplay, quizz, et lots à gagner !

Et surtout : venez déguisés !

Infos : ici

Samedi

Lyon Tattoo Convention 2020

C’est l’événement à ne pas rater ce week-end ! La 23ème édition du salon du tatouage aura lieu dès Samedi 11h00 !

Infos :

Rendez-vous 19 avenue Gaston Berger, 69100 Villeurbanne

Menotte-Moi Si Tu Peux - Avenue 45

"Menotte-moi si tu peux" c'est la soirée placée sous le signe de l'uniforme avec ses shows sexy police boys & girls et ses centaines de paires de menottes distribuées pendant la soirée !

Déco géante

Spectacles & Animations

Goodies, Menottes et plein d'autres surprises

Mix Live Généraliste

------------------------------------------------

Entrée Gratuite pour tous

Le Restaurant dès 19h

Le Club dès 23h

------------------------------------------------



Infos :

06.23.82.17.92

L'Avenue 45

45 Avenue Albert Einstein

69100 Villeurbanne

Dimanche

Vinyle Fripe – édition spéciale

Vinyle Fripe revient à La Commune pour une édition spéciale. Au programme, des disquaires passionnés et une friperie féminine. Le petit plus : un DJ tout au long de l’événement qui passera une sélection des disquaires.

Infos :

Dimanche 9 février 11h30 – 17h00

Entrée libre

La Commune : 3 rue Pré-Gaudry, Lyon 7



Venez courir pour le climat !

Vous faites quoi, vous pour occuper vos dimanches ? On vous propose une petit activité dominicale et en musique avec les Nomad Men !



Retrouvons-nous avec :

Grégory Doucet (candidat à la ville de #Lyon) pour une course de 10 Km : Quai du Rhône / Parc de la Feyssine / Tête d'Or



Bruno Bernard (Candidat à la #Métropole de Lyon) pour une marche de 3 Km à travers Lyon : Marché quai Augagneur / Place Guichard / Halles de Lyon / Tête d'Or I



Les deux parcours sont ouverts à tou.te.s, y compris les enfants !



Courir ensemble pour sensibiliser aux changements #climatiques, courir ensemble pour lutter contre la #pollution de l'#air, courir ensemble pour que Lyon et sa Métropole participent à la grande histoire de la #transition #écologique !



Après l’effort, le réconfort :

Retrouvons-nous pour un apéro aux alentours de 12h devant l'entrée principale du parc de la tête d'Or !

Ce sera l’occasion de connaître tous les participants et de parler programme autour de délicieux petits gâteaux sucrés et salés !



Infos :

Le RDV est donné à 10h30 en haut des marches de la Guillotière (côté Piscine du Rhône).