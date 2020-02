Visite insolite à Fourvière : marchez sur les toits de la basilique

Et même de nuit s'il vous plaît !



Qui n'a jamais rêvé d'escalader les plus hauts sommets de Lyon ? Les visites insolites nocturnes de la basilique de Fourvière sont de retour au mois de février. C'est l’occasion de découvrir les secrets de l’édifice et plus de 2000 ans d'histoire en commençant par l’exploration des lieux cachées de la basilique comme la charpente métallique ou encore le grand carillon et ses 23 cloches.

Quand la météo le permet, il est possible de monter jusqu'à la terrasse Saint-Michel et sur la tour de l’Observatoire pour profiter d’une vue de nuit de Lyon. Ces visites insolites nocturnes de Fourvière auront lieu du 6 au 28 février, le jeudi et le vendredi à 17h30. (Gants, bonnet et écharpe conseillés, il ne faudrait pas que la tempête Ciara vous emporte !). Attention : environ 345 marches, déconseillé aux personnes sujettes au vertige.

Tarifs :

Adultes : 15 euros

Moins de 18 ans : 7 euros

Gratuit pour les moins de 5 ans

Billets en vente exclusivement sur le www.fourviere.org