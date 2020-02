Carmelo, le premier restaurant Big Mamma de Lyon est enfin ouvert !

La firme italienne est à découvrir sur la région lyonnaise.



Appréciez-vous la cuisine italienne ? Si oui c'est sans doute le moment d'essayer le Carmelo à Lyon et sa carte digne des meilleures spécialités d'Emilie-Romagne.

Les plats sont variés, appétissants et sauront satisfaire tous les régimes y compris les végétariens qui disposent d'une majorité de plats au sein de cette carte. Un choix justifié par le restaurant qui souhaite en effet réduire son impact environnemental. Concernant les prix pas d'inquiétudes, les plus sont très abordables et l'on mangera très bien ici pour une somme comprise entre 25 et 35€ par personne.

On appréciera également les décors typiquement italiens comme ce long couloir parsemé de bouteilles vintages et cette sublime pièce principale dont les murs tout comme le plafond sont recouverts d'assiettes. Un cadre très agréable et dépaysant donc.

Les réservations n'étant pas possible actuellement, c'est au premier arrivé, premier servi ! Bonne dégustation !