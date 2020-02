Lyon dans le top 10 des augmentations d'impôts !

Des chiffres élevés qu'il faut toutefois relativiser.



Une enquête menée par le journal Capital et l'association Contribuables associés révèle le palmarès des villes qui ont connu les plus fortes augmentations d'impôts ses dernières années.

Lyon y figure à la 6ème place tandis que d'autres villes de l'agglomération campent également le top 10 (Vénissieux est en 5ème position, Vaulx-en-Velin en 9ème et Villeurbanne en 3ème). Toutefois, ce classement ne tient compte que des communes de plus de 50.000 habitants.

Si l'augmentation est forte (avec +35% d'impôts entre les années 2014 et 2018), la situation reste à relativiser : d'un côté Lyon est la 13ème ville disposant des impôts locaux les plus élevés de France mais de l'autre, cela reste dans les normes si l'on prend en considération sa taille et son influence.