Ligue 1 : les Lyonnais trop impuissants pour battre Strasbourg (1-1)

L’OL bute encore. Les Lyonnais n’ont pas pu faire mieux que match nul (1-1), ce dimanche après-midi contre Strasbourg. Deux points balayés par le vent, qui diminuent un peu plus les espoirs de podium.



Le match commençait déjà très mal pour les hommes de Rudi Garcia. Au-delà de la bourde de Fernando Marçal sur une passe en retrait pour Anthony Lopes, qui a bien failli couter un but à l’OL dès la 3e minute de jeu, Rafael sortait sur blessure à la 7e. Il était remplacé par Kenny Tete.

Dans le jeu, l’OL avait beaucoup de mal au milieu de terrain pendant le premier quart d’heure. Les Alsaciens étaient très appliqués dans leurs tâches défensives, ce qui empêchait les Lyonnais de trouver la brèche pour se présenter face à Matz Sels.

Mais les Gones ont bien fini par trouver la faille, notamment grâce à un très bon travail de Maxence Caqueret et de Maxwell Cornet. Le numéro 27 de l’OL adressait un centre parfait à Bertrand Traoré aux six mètres, qui poussait le ballon au fond des filets d’une tête plongeante, et s’offrait ainsi son premier but en championnat de la saison (1-0 à la 21e).

Ce but avait redonné beaucoup d’envie et de confiance aux Rhodaniens. De leur côté, les Strasbourgeois n’arrivaient plus à sortir de leur camp proprement. A la 31e, le Burkinabais n’était pas loin de doubler la mise d’une nouvelle tête. Malheureusement pour lui et son équipe, sa tête frôlait le poteau.

Mais encore une fois, contre le cours du jeu, les Lyonnais se faisaient punir, malgré leur domination. Kévin Zohi égalisait pour Strasbourg juste avant la pause, après validation de la VAR. L’attaquant était bien servi par Majeed Waris dans le dos de la défense lyonnaise. Il ajustait parfaitement Anthony Lopes (1-1 à la 44e).