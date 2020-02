Une bataille d’oreillers dans un showroom à Lyon !

LeBonbon.fr organise une Pyjama Party dans le showroom de MADE.com !



L’équipe du Bonbon.fr ne cesse de surprendre par ses propositions originales qui font vivre notre ville !

Après avoir organisé une Winter Party … c'est une fois de plus sur un ton décalé qu’ils proposent leur prochain concept : une véritable Pyjama Party aux ambiances rock. Cette soirée originale se fera dans les locaux de MADE.com, partenaire de l’événement, qui propose des mobiliers et accessoires design depuis son site internet ! Le showroom de Lyon sera d’ailleurs entièrement décoré pour l’occasion. C’est le moment de montrer à tous vos talents au lancer d’oreiller, une arme qui vous sera plus qu’utile dans cette aventure !

Rassurez-vous c’est avant tout un événement convivial qui vous attends : plats soigneusement préparés pour vous, boissons froides et chaudes devrait combler vos estomacs. Il vous sera aussi possible de commander des meubles et accessoires sur place si certains vous font de l’oeil.

Mais n’espérez pas rentrer si facilement. Un dress code strict sera imposé ! Il vous faudra en effet revêtir votre meilleur smock… pyjama pour rejoindre la fête ! D’ailleurs s’il est particulièrement joli, vous pourrez peut-être remporter le concours du meilleur pyjama (voyez cela comme une sorte d’alternative aux divers concours de pull moche de Noël) !

Renseignements :

Pyjama Party @ Showroom MADE.com

11 bis rue Jarente - Lyon 2e

Jeudi 20 février de 18h30 à 23h

Entrée sur prévente à 20 € par ici

