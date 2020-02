OL : Jean-Michel Aulas vise toujours le podium

Le président de l'OL donne son point de vue sur les objectifs actuels du club.



Une chose est certaine malgré des résultats en dent de scie après 25 journées, l’OL ne compte pas renoncer à une troisième position en Ligue 1.

Il reste maintenant13 journées avec plus de 39 points en jeu : tout est encore possible même si le parcours s’annonce difficile. Lyon est actuellement à 7 points de la 3ème place. Jean-Michel Aulas soulève le besoin pour les joueurs et le staff de se transcender et en appelle à « l’union sacrée » des supporters afin que tout le monde aille dans le même sens. Il reste également persuadé que la fin de saison sera bonne pour l’Olympique Lyonnais.

Par ailleurs, l’entraîneur Rudi Garcia n’est pas mis en cause dans les résultats actuels qui en appelle une nouvelle fois à l’union. Le gros de la pression allant aux joueurs, ils ne peuvent jouer dans des conditions optimales qu’avec l’esprit serein. Par ailleurs, Aulas compte sur les nouvelles recrues et le retour de certains joueurs pour apporter une nouvelle dynamique au club sur le terrain mais se refuse à tout changement de staff qu’il juge « utopique » à seulement 13 matchs de la fin.

Les trois mois qui vont suivre risque de s’avérer très intenses.