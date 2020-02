Les lyonnais marchent en moyenne moins longtemps que les parisiens !

Une application livre les résultats liés à l'utilisation de son service.



Les Lyonnais parcourent en moyenne 3,5 km à pied chaque jour. C'est ce qui ressort d'une étude de la start-up WeWard, qui propose une application pour compter le nombre de pas.

Sur la base de son million d'utilisateurs, la start-up a recensé les villes où les habitants marchent le plus. Lyon se classe 5e, avec 5 317 pas quotidiens, devant Marseille, Toulouse et Montpellier, mais derrière Paris (5 764 pas/jours), Strasbourg et Nice.

A Lyon, le taux de sédentarité est de 55%, contre 51% pour les Parisiens.