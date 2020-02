Redécouvrez le Lyon d'autrefois

Et si vous découvriez le vieux Lyon ... au sens littéral du terme ?



Vous ne vous êtes jamais demandé à quoi ressemblait les rues que vous arpentez aujourd'hui mais à une autre époque ? Quel était le visage de Confluence avant que le quartier ne soit habitable ?

Pour tout savoir sur Lyon mais aussi sa Métropole et la Région dans son ensemble, vos pouvez consulter de grandes banques d'images sur le site de la bibliothèque municipale de Lyon. Avec une simple recherche, c'est tout un monde d'histoire qui s'offre à vous, un morceau de nature parfois et le plus souvent, une partie de votre patrimoine.

Cette grande banque d'image consultable gratuitement est constamment mise à jour si bien que vous pourrez également y trouver des photos de ces dernières années.

Bonne découverte : https://numelyo.bm-lyon.fr/BML:BML_01ICO0010150af4f7f53337?&query[0]=place%20bellecour&sortAsc=idate&hitStart=311&hitPageStart=20&hitPageSize=16&hitTotal=1934