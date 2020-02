Surfer en plein coeur de Lyon ? C'est bientôt possible !

Le plus grand Surf Park d'Europe ouvrira à Lyon en automne.



Vous connaissez déjà le ski à moins de deux heures de Lyon, mais connaissez-vous le surf dans Lyon ? Et bien çà sera bientôt possible grâce à l'ouverture d'un immense Surk Park de 1200m2.

Déjà dénommé City Surf Park (c'est le premier Surf Park urbain de France), il sera installé au nouveau pôle loisir à proximité du Groupama Stadium et comportera également ses propres boutiques, un restaurant et même une scène de concert. Il sera bien évidemment possible d'apprendre à surfer sur place.

Afin de limiter son impact sur l'environnement, le lieu souhaite miser sur une démarche éthique et responsable pour convaincre.

Renseignements : www.facebook.com/citysurfpark